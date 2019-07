Mut zur Farbe! Melissa dürfte wohl eine der Germany's next Topmodel-Kandidatinnen der diesjährigen Staffel gewesen sein, die man nicht so schnell vergessen wird. Seit der ersten Folge fiel sie mit ihrem außergewöhnlichen Look auf: Bauchtattoos, dunkler Lippenstift – Melissa bezeichnete ihren Style selbst als offensiv. Und offensiv ist wohl auch ihre neue Haarpracht: Die Laufsteg-Schönheit wagte nun ein haariges Farb-Experiment.

In ihrer Instagram-Story nahm die Influencerin ihre Follower mit zum Friseur. Schon die noch nasse Farbe auf dem Kopf ließ ihre neueste Idee erahnen: Melissa tauschte ihr Blond doch tatsächlich gegen ein Pastell-Grün! Stolz präsentierte sie das Ergebnis in zahlreichen Clips, strahlte und posierte für die Handy-Kamera.

Die 23-Jährige ist ganz offensichtlich superzufrieden mit ihrem brandneuen Look. Der Frisurenwechsel dürfte aber nicht das einzige sein, was das Nachwuchsmodel aktuell zum Lächeln bringt. Erst vor wenigen Wochen verkündete der Paradiesvogel, dass er in einer Beziehhung sei. Ihre Freundin habe Melissa über Instagram kennengelernt.

Instagram / melisslana Ex-"Germany's next Topmodel"-Kandidatin Melissa

Instagram / melissa.gntm.2019 Melissa, Ex-GNTM-Kandidatin

Instagram / melisslana Melissa, Ex-"Germany's next Topmodel"-Kandidatin

