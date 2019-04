Vanessa startet bei Germany's next Topmodel durch! Die Kandidatin kann sich über zahlreiche gelungene Fotoshootings freuen, meisterte bereits einige Challenges und heimste bisher die meisten Jobs ein. Selbst bei ihren Konkurrentinnen steht die 21-Jährige ganz oben auf der Favoriten-Liste. Doch Vanessa ging im Gegensatz zu vielen Mädels auch mit ganz anderen Voraussetzungen in den Model-Wettbewerb: Sie sammelte schon einige Erfahrungen in dem Business. Ist ihre Teilnahme an der Castingshow gegenüber den anderen GNTM-Girls eigentlich fair?

Die bereits ausgeschiedene Kandidatin Melissa hatte mit Vanessas Model-Erfahrung nie ein Problem – im Gegenteil: Dies sei eine Bereicherung für sie und die anderen Nachwuchs-Models gewesen, erklärte die Blondine bei GNTM The Talk. "Es war super bei GNTM und auch, einen Coach zu haben. Immer, wenn wir geübt haben, war sie unser Teacher", erzählte Melissa in der Sendung über ihre Mitstreiterin Vanessa. Diese habe ihr sehr geholfen, als sie Schwierigkeiten mit ihrer Haltung beim Catwalk hatte und das Laufen in hohen Schuhen lernen musste.

Doch das Selbstbewusstsein, mit dem Vanessa in jede Aufgabe geht, kommt nicht immer und überall gut an: Modelmama Heidi Klum (45) verpasste der Beauty kürzlich einen heftigen Dämpfer: "Gesunde Selbstwahrnehmung würde dir guttun. Ich finde es gut, dass du selbstsicher bist. Aber es funktioniert nicht immer, so gut zu sein, wie man sich das wünscht!", sprach Heidi Klartext, nachdem Vanessa zuvor bei einem Shooting nicht auf dem Niveau wie sonst gemodelt hatte.

Instagram / vanessa.gntm.2019 Vanessa, GNTM-Kandidatin 2019

Instagram / melisslana "Germany's next Topmodel"-Kandidatin Melissa

Instagram / vanessa.stanat "Germany's next Topmodel"-Kandidatin Vanessa

