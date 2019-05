Melissa schwebt auf Wolke sieben! Bei Germany's next Topmodel hatte die Blondine kein Glück: Bereits in der achten Folge wurde sie von Modelmama Heidi Klum (45) nach Hause geschickt. Privat lief es nach ihrem Exit dafür aber offenbar umso besser. In einem Frage-Antwort-Video mit ihren ehemaligen GNTM-Kolleginnen verrät Melissa, dass sie sich verliebt hat! Da die 23-Jährige von sich selbst sagt, dass sie bisexuell ist, drängt sich ihren ehemaligen Mitstreiterinnen dabei die Frage auf: In eine Frau oder einen Mann?

Mit hochrotem Kopf und mit einem breiten Grinsen plaudert Melissa auf YouTube aus, dass sie nicht mehr Single ist. "Es ist halt frisch", lächelt die Studentin für Theologie. Der Frankfurterin Sarah Almoril brennt dazu allerdings eine Frage auf den Nägeln: Welches Geschlecht lässt Melissas Herz denn nun höherschlagen? "Also meiner Mutter habe ich gesagt: 'Eigentlich bin ich hetero.' Aber ich weiß nicht genau, was ich bin. Es ist jedenfalls ein Mädchen", gibt die Rosenheimerin preis und bekommt dafür von ihren einstigen Konkurrentinnen tosenden Beifall.

Auch erste Details über ihre neue Freundin lässt sich Melissa entlocken: "Sie ist 1,85 Meter, so um den Dreh. Ich trage immer Plateau und sie normal, dann sind wir beide sehr groß. Also wir sind dann beide gleich groß", erklärt die Hobby-Zeichnerin.

Instagram / melisslana Melissa, Ex-"Germany's next Topmodel"-Kandidatin

Anzeige

YouTube / Sarah Almoril Die GNTM-Mädels in einem Video, Mai 2019

Anzeige

Instagram / melisslana Ex-"Germany's next Topmodel"-Kandidatin Melissa

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de