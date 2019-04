Sie blickt gelassen in die Zukunft! In der achten Folge Germany's next Topmodel musste Melissa die Modelvilla verlassen, nach dem sie beim Job-Marathon leer ausging. Der Exit aus der Castingshow fiel ihr sichtbar schwer: Nach der Verkündung von Model-Mama Heidi Klum (45), wurde die 22-Jährige von ihren Emotionen übermannt. Es habe eine Weile gedauert, bis Melissa die Situation verarbeitet habe. Jetzt verrät die hübsche Blondine im Gespräch mit Promiflash, wie es ihr nun mit dem gewonnen Abstand geht!

"Ich bin unglaublich tough, was das Leben angeht. Ich habe eine hohe Stressresistenz", sagt Melissa. Ihr Leben gehe auch ohne GNTM weiter – ihre Modelkarriere habe sie aber erst mal an den Nagel gehängt. "Ich komme auch ohne das Model-Geschäft gut aus und kann mit dem absoluten Minimum leben", ergänzt sie. Was die Zukunft für die ehemalige Topmodel-Anwärterin bereit halten soll, wisse sie noch nicht.

"Ich plane nicht wirklich, hab das noch nie, deswegen bin ich auch sehr gespannt, was in meinem Leben noch passiert", sagt die Rosenheimerin. Zunächst wolle sie sich ihrem Theologie-Studentin widmen und könne sich auch gut vorstellen danach in diesem Bereich zu arbeiten.

Instagram / melisslana GNTM-Kandidatin Melissa

Anzeige

Instagram / melisslana Melissa, GNTM-Kandidatin

Anzeige

Instagram / melisslana GNTM-Kandidatin Melissa

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de