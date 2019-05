Heute Abend ist das große Finale von Germany's next Topmodel! Sayana, Cäcilia und Simone werden dann auf der großen Bühne in Düsseldorf stehen und ein allerletztes Mal ihr Können vor Heidi Klum (45) unter Beweis stellen. Damit kürt die Modelmama bereits zum 14. Mal das schönste und talentierteste Nachwuchs-Model Deutschlands. Neben den Finalistinnen macht auch die 45-Jährige Jahr für Jahr eine fantastische Figur in der Final-Sendung – Promiflash stellt euch die herausragendsten Looks der Modelmama vor!

Ihrer blonden Mähne ist Heidi während all der Jahre stets treu geblieben, trotzdem hat sie ihre Frisur bei jeder Abschluss-Show neu erfunden: 2010 probierte sie schulterlange Haare mit einem frechen Pony aus, in der zweiten Staffel setzte sie auf voluminöse, leichte Wellen und als sie Lovelyn Enebechi (22) 2013 zum neuen Topmodel krönte, begeisterte sie die Zuschauer mit einem strengen Zopf. Noch aufregender als die Frisuren waren allerdings die Outfits von Tom Kaulitz' (29) Verlobter: Mal im Kleid mit Leo-Print, mal in einem gewagten Pailetten-Hosenanzug oder in einem bodenlangen, weißen Cut-out-Kleid – ihren "Meedchen" hat Heidi mehr als einmal fast die Show gestohlen!

Fans dürfen also gespannt sein, mit welchem Style die Show-Chefin heute Abend auf der Juroren-Couch das Publikum begeistert. Doch auch Heidis prominente Gäste dürften bei den Zuschauern schon jetzt für Vorfreude sorgen: Megastars wie Sängerin Taylor Swift (29), Schauspieler Channing Tatum (39) und Model Tyra Banks (45) werden im GNTM-Finale erwartet!

Getty Images Heidi Klum, 2006

Getty Images Heidi Klum und GNTM-Siegerin Barbara Meier, 2007

OHLENBOSTEL,GUIDO Heidi Klum und GNTM-Siegerin Jennifer Hof, 2008

OHLENBOSTEL,GUIDO Sara Nuru und Heidi Klum beim "Germany's next Topmodel"-Finale 2009

Getty Images Heidi Klum beim "Germany's next Topmodel"-Finale 2010

wcrART/face to face Heidi Klum beim "Germany's next Topmodel"-Finale 2012

Getty Images Heidi Klum beim "Germany's next Topmodel"-Finale 2013

Getty Images Heidi Klum beim "Germany's next Topmodel"-Finale 2015

Mathis Wienand/Getty Images Céline Bethmann mit Heidi Klum im GNTM-Finale 2017

Getty Images Heidi Klum beim GNTM-Finale 2018



