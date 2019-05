Heute Abend ist es so weit! Das große Finale von Germany's next Topmodel steht vor der Tür. Anders als ursprünglich geplant, werden jedoch statt vier nur noch drei Mädchen um den Sieg kämpfen – Kandidatin Vanessa Stanat stieg noch vor der letzten Show freiwillig aus. Daher bleiben in diesem Jahr die Nachwuchsmodels Cäcilia Zimmer, Sayana Ranjan und Simone Hartseil übrig – doch wer ist die Favoritin der Promiflash-Leser?

Ist es die 18-jährige Cäcilia? Die Freiburgerin absolviert zurzeit zwar ihren Bundesfreiwilligendienst, möchte sich aber eigentlich auf ihre Model-Karriere konzentrieren. Heidi lobte erst kürzlich, wie sehr sich Cäcilia im Laufe der Show schon weiterentwickelt habe. Oder sehen die Promiflash-Leser vielleicht eher Sayana vorne? Die Studentin zählte bereits von der ersten Folge an zu den Favoritinnen. Im Laufe der Staffel sorgte nicht nur sie selbst für Aufmerksamkeit, auch ihr Freund Prash zog das Interesse der Zuschauer auf sich, indem er vor Heidi seinen Sixpack präsentierte. Einige GNTM-Fans stellten daher schon Vergleiche zu Alexander Keen alias Honey aus der elften Staffel an, der sich vor der Kamera ebenfalls ordentlich in Szene gesetzt hatte.

Möglicherweise wird auch Finalistin Simone am Ende das Rennen machen: Obwohl die Hobby-Surferin im Laufe der Staffel immer wieder in Tränen ausbrach und nicht gerade beliebt bei ihren Mitstreiterinnen war, schaffte die Lehramts-Studentin es ins Finale. Wer wird eurer Meinung nach "Germany's next Topmodel" 2019? Stimmt in unserer Umfrage ab!

