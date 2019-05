Dagmar Wöhrl (65) traf 2001 ein schwerer Schicksalsschlag! Die Investorin aus Die Höhle der Löwen verlor ihren Sohn Emanuel bei einem tödlichen Unglück: Mit gerade einmal zwölf Jahren stürzte er vom Dach seines Elternhauses in Nürnberg. Den tragischen Unfall musste die 65-Jährige sogar mit eigenen Augen mitansehen. In einem Interview offenbart die TV-Bekanntheit jetzt, wie es ihr mittlerweile angesichts ihres schrecklichen Verlusts geht.

Die vergangenen Jahre haben den Schmerz über den Tod ihres Sohnes nicht komplett nehmen können, gibt die ehemalige Miss Germany gegenüber Bunte zu. "Man lernt, damit umzugehen, der Schmerz bleibt trotzdem. Aus so einer Situation kommt man nicht raus.", schildert sie. Viele Menschen um sie herum würden noch heute nicht verstehen, wie sie sich wirklich fühle – doch dafür sei sie manchmal eher dankbar. Trotzdem zeigt sich die CSU-Politikerin auch weiterhin kämpferisch: "Das Leben muss weitergehen", sagt sie zuversichtlich.

Dagmar Wöhrl hat aber auch für ein Andenken an ihr verstorbenes Kind gesorgt: Sie gründete die Emanuel-Wöhrl-Stiftung, die sich weltweit für benachteiligte Kinder einsetzt. So fördert die Organisation in Deutschland sowie auch in Entwicklungsländern verschiedene Projekte wie z. B. Chancengleichheit und medizinische Grundversorgung. Auch Marcus Wöhrl, ihr ältester Sohn, sitzt im Stiftungsrat.

MG RTL D / Frank W. Hempel Dagmar Wöhrl bei "Die Höhle der Löwen"

Getty Images Dagmar Wöhrl, 2017 in Berlin

WENN.com Marcus Wöhrl und seine Freundin 2007

