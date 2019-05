Sie schaut sich trotz ihres Ausstieges bei Germany's next Topmodel das große Finale an: Vanessa Stanat ließ kurz vor dem Showdown in Düsseldorf die Bombe platzen und verkündete, dass sie nicht an Heidi Klums (45) Final-Show teilnehmen werde. Nach etlichen Dramen ist das einstige GNTM-Girl am Donnerstagabend auch nicht vor Ort oder wird mit den restlichen Ausgeschiedenen den Catwalk betreten. Dennoch ließ es sich Vanessa nicht nehmen, sich noch mal zu dem Format zu äußern!

In ihrer Instagram-Story meldete sich die 22-Jährige bei ihren Fans und ging auf die meistgestellte Frage ein: Warum ist sie nicht beim Finale? "Die letzte Woche war sehr, sehr nervenaufreibend für alle und ich glaube, es wäre komisch, wenn ich trotzdem da wäre", gab die Beauty etwas geknickt bekannt. Dennoch wünsche sie den Finalistinnen ganz viel Glück – in ihren Augen haben es alle verdient, "Germany's next Topmodel" 2019 zu werden.

"Ich ziehe meinen Hut vor den Mädels, die Proben sollen sehr hart gewesen sein", erzählte der Rotschopf weiter. Und tatsächlich – einige Tage vor dem Finale traf Promiflash die Kandidatinnen und hakte nach, wie krass die Vorbereitungen wirklich waren. "Am ersten Tag war's sehr, sehr hart! Da waren wir schon wirklich sehr genervt", erzählte Sayana im Interview.

Getty Images Heidi Klum 2019 in Kalifornien

Instagram / vanessa.gntm.2019 GNTM-Kandidatin Vanessa

Instagram / _r.say_ Sayana, GNTM-Kandidatin der 14. Staffel

