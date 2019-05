Moderator Jan Hahn (45) ist wieder stolzer Vater geworden! Das Gesicht vom "Sat.1-Frühstücksfernsehen" ist seit etwa acht Jahren mit seiner Partnerin Constanze zusammen. Über sein Privatleben spricht der Blondschopf eher selten – doch eines ließ sich der gebürtige Leipziger jetzt nicht nehmen, mit all seinen Fans in den sozialen Medien zu teilen: Jan ist am Donnerstag zum dritten Mal Papa geworden!

Auf Instagram postete Jan ein zuckersüßes erstes Baby-Pic: Zwei Hände liegen neben einer winzigen Hand. Auch ein Stück des Arms und der Wange ist von dem Neugeborenen zu sehen. Um das Handgelenk offenbart ein rosa Band das Geschlecht des Nachwuchses: "Guten Morgen, du Schöne. Heute ist unsere Tochter geboren worden", schreibt Jan zu dem Schnappschuss. Sie seien total glücklich. Gleichzeitig verrät der Berliner, dass es seine zweite Tochter und insgesamt drittes Kind ist.

Die TV-Bekanntheit kam nach seiner Beziehung mit Moderatorin Mirjam Weichselbraun (37) mit seiner jetzigen Freundin zusammen. 2013 äußerte sich Jan total happy über sein neues Liebesglück: "Wir sind seit zwei Jahren glücklich und alles ist gut!"

Instagram / janhahn_official Erstes Baby-Foto von Jan Hahns Tochter

Ot,Ibrahim Jan Hahn bei der RTL-Programm-Präsentation 2016/17 in Hamburg

MG RTLD/Frank W. Hempel Jan Hahn, Moderator

