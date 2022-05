Schon ein Jahr ist es her, dass die erschütternde Nachricht von Jan Hahns (✝47) Tod die Runde gemacht hatte. Mit nur 47 Jahren war der Moderator verstorben. Später kam heraus, dass der TV-Star schon zuvor gegen seine Krebserkrankung gekämpft hatte. Seine "Frühstücksfernsehen"-Kollegen trauerten anschließend sehr um ihren guten Freund. Zu Jans erstem Todestag widmeten sie dem Verstorbenen nun rührende Worte.

Auf dem Instagram-Account der Show wurde am Mittwochmorgen ein Schwarz-Weiß-Bild von Jan geteilt. "In Erinnerung an Jan Hahn", stand dazugeschrieben. In einem längeren Statement heißt es zudem: "Vor einem Jahr ist unser Freund Jan Hahn von uns gegangen. Wir denken gerne an dich zurück und werden dich nie vergessen, lieber Jan!"

An diesem emotionalen Tag gedachten seine Kollegen Jan auch noch einmal einzeln. Matthias Killing (42) postete auf seinem Profil ein gemeinsames Selfie, zu dem er schrieb: "Ein Jahr. Heute. Du fehlst. Sehr." Auch Vanessa Blumhagen (44) erinnerte an ihren Freund: "Ich sehe Dein Gesicht vor mir, ich höre Dich lachen. Du fehlst. Jeden Tag mehr."

Instagram / janhahn_official Jan Hahn, August 2020

ActionPress Jan Hahn

Instagram / matthiaskilling Jan Hahn und Matthias Killing

