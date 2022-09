Nach Krebstod: Heute wäre Jan Hahn (†) 49 Jahre alt geworden

Jan Hahn wird schrecklich vermisst. Am 6. Mai 2021 verbreitete sich eine Schocknachricht: Der Moderator ist mit nur 47 Jahren verstorben. Ein Jahr zuvor soll die TV-Bekanntheit eine niederschmetternde Diagnose erhalten haben: Er hat Krebs. Von dem schweren Schicksalsschlag unterrichtete er nur wenige Menschen in seinem Umfeld. Umso überraschender war sein Tod für seine Kollegen und seine Fans. Heute hätte Jan seinen Geburtstag gefeiert. Er wäre 49 Jahre alt geworden.

An dem Jahrestag seines Todes am 4. Mai gedachten viele dem Verstorbenen im Netz. Unter anderem meldete sich seine TV-Kollegin Mareile Höppner (45) auf Instagram. "Ein Jahr – und doch bist du für uns immer noch da", gedachte sie ihres verstorbenen Freundes. Sie habe es sogar noch nicht übers Herz bringen können, ihrem Sohn von Jans Tod zu erzählen. Auch Moderatorin Vanessa Blumhagen (44) erinnerte an den Familienvater: "Ich sehe dein Gesicht vor mir, ich höre dich lachen. Du fehlst – jeden Tag mehr."

Als Jan damals von den Ärzten die Diagnose erhielt, gaben sie ihm offenbar noch zehn Jahre zu leben. Danach heiratete das TV-Gesicht seine langjährige Partnerin Constance Wendrich und plante noch eine große Hochzeitsparty. Doch warum hielt der Leipziger seine Erkrankung geheim? Laut Bild habe er als beliebter Moderator in Erinnerung bleiben wollen und nicht als krebskranker Jan Hahn.

Anzeige

Instagram / mareilehoeppner_official Jan Hahn und Mareile Höppner

Anzeige

Instagram / vanessa_blumhagen Jan Hahn und Vanessa Blumhagen

Anzeige

Getty Images Jan Hahn und Constance Wendrich, Dezember 2017

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de