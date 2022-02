Jan Sosniok (53) verrät, was sein nackter TV-Auftritt mit Jan Hahn (✝47) zu tun hat. Der Schauspieler ist am Dienstag bei Showtime of my Life – Stars gegen Krebs zu sehen und lässt neben Ex-Prince Charming Kim Tränka und Moderatorin Sonya Kraus (48) live im TV die Hüllen fallen. Mit dieser Aktion soll auf Krebs aufmerksam gemacht werden. Für Jan steckt aber noch mehr dahinter: Er verlor im Mai seinen langjährigen Freund Jan Hahn an der Krankheit. Jetzt ging er genauer darauf ein.

Im Interview mit Bild erklärte der 53-Jährige, dass er mit seiner Teilnahme Menschen dazu motivieren wolle, zur Krebsvorsorge zu gehen. "Wenn ihr es nicht für euch macht, dann wenigstens für die Menschen, die euch lieben und euch brauchen", lautete sein Appell. Jan Hahn hatte seine Diagnose damals geheimgehalten – sein Tod kam für viele Personen in seinem Umfeld deshalb ziemlich überraschend. "Ich konnte im Nachhinein aber verstehen, dass er da Stillschweigen bewahren wollte. Denn wie ist es in so einer Situation? Wenn du Menschen daran teilhaben lässt, dann sind eben in dem Moment auch alle befangen", erklärte sein Freund. Der Moderator sei ein fröhlicher Mensch gewesen und hätte das nicht gewollt.

Mit dem Verlust des dreifachen Vaters umzugehen, ist für Jan Sosniok heute noch schwer. "Ich kann das manchmal noch gar nicht begreifen, wenn ich diese gemeinsamen Bilder von uns sehe. Es macht mich unendlich traurig und ich denke: Er war doch gestern noch da!", betonte der "Danni Lowinski"-Star.

Getty Images Jan Sosniok im November 2019

Instagram / jansosniok Jan Hahn und Jan Sosniok im Juli 2020

Instagram / jansosniok Jan Hahn und Jan Sosniok in Berlin

