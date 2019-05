Im Rahmen des diesjährigen Eurovision Song Contest erhielt das Pop-Duo S!sters, bestehend aus Carlotta Truman (19) und Laurita Kästel (26), am Samstagabend für die Performance ihres Songs "Sisters" null Punkte vom Publikum und schlappe 32 Punkte von der europäischen Experten-Jury für Deutschland. Damit belegten die beiden Sängerinnen letztendlich nur den drittletzten Platz. Doch das hat sich jetzt überraschend geändert: Wegen eines Fehlers beim Auszählen rutscht Deutschland nun nachträglich weiter ab!

Wie der internationale Ausrichter, die Europäische Rundfunkunion EBU in Genf am Mittwochabend mitteilte, fallen S!sters nach einer erneuten Berechnung nun vom drittletzten auf den vorletzten Platz der Final-Liste. Eine neue Berechnung sei notwendig gewesen, weil die weißrussische Jury ihre Punkte zuvor ausgeplaudert hatte – ein klarer Regelverstoß. Die Jury wurde bereits vor dem Finale disqualifiziert und die EBU ließ ein sogenanntes "Ersatzergebnis" berechnen, einen Mittelwert mit Daten vergleichbarer ESC-Nationen. Dabei kam es aber offenbar zu einem Fehler: "Wir haben nach den üblichen Überprüfungsmethoden festgestellt, dass aufgrund eines menschlichen Fehlers ein falsches aggregiertes Ergebnis verwendet wurde", heißt es in einem Statement der EBU.

Die acht Punkte, die Deutschland am Finalabend von Weißrussland bekommen hatte, verlieren sie durch die Korrektur und rutschen einen Platz nach unten. Für den Sieger, den Niederländer Duncan Laurence (25), sowie die Plätze zwei, drei und vier hat die neue Kalkulation allerdings keine Auswirkungen, wie es weiter hieß. Auch beim Schlusslicht, dem Briten Michael Rice, gibt es keine Veränderung, er bleibt ESC-Letzter. Die EBU und die verantwortlichen Partner sollen ihren Fehler zutiefst bedauern.

