Der Eurovision Song Contest ging in diesem Jahr nicht besonders gut für Deutschland aus! Am vergangenen Samstagabend performte das junge Pop-Duo S!sters seinen Song "Sisters". Leider konnten die Sängerinnen Carlotta Truman (19) und Laurita Kästel (26) nicht wirklich mit ihrer Darbietung punkten: Vom Publikum bekamen sie keinen einzigen Punkt und von der europäischen Experten-Jury nur magere 32. Doch was sagt die ESC-Moderatorin Bar Refaeli (33) zur Pleite der Deutschen? Promiflash hat nachgehakt!

In Bars Augen ist die niedrige Bewertung der S!sters nicht gleichbedeutend mit einer Niederlage: "Das ist das Schöne am ESC, dass es okay ist, null Punkte zu bekommen, weil man nicht verliert. Man war dann trotzdem bei dem faszinierendsten Wettbewerb auf der Welt dabei", schildert das Model gegenüber Promiflash. Sie finde außerdem, dass es sich bei dieser Veranstaltung mehr um eine "Spaß-Show" als um einen richtigen Wettkampf handele. "Das Lustige daran ist, dass es immer anders ausgeht, als die Leute erwarten", fasst die 33-Jährige zusammen.

Am Donnerstag wurde allerdings bekannt, dass die deutschen Kandidatinnen nicht einmal den 24. und damit drittletzten Platz gemacht haben, wie ursprünglich berechnet worden war: Der Veranstalter des Events, die Europäische Rundfunkunion EBU, teilte mit, dass aufgrund eines Regelverstoßes der weißrussischen Jury eine neue Auszählung nötig gewesen sei. Laut dieser sind die Deutschen einen Platz weiter nach unten gerutscht.

Instagram / sisterseurovision S!sters beim Eurovision Song Contest im Greenroom, Mai 2019

Anzeige

Pascal Le Segretain / Staff / Getty Images Bar Refaeli

Anzeige

Getty Images S!sters beim Eurovision Song Contest 2019 in Tel Aviv

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de