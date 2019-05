Loredana Zefi gehört zu den erfolgreichsten deutschsprachigen Rapperinnen von heute! Spätestens mit ihrem Hit "Bonnie & Clyde" von 2018 gelang ihr der Durchbruch – seitdem ist sie von den Showbühnen nicht mehr wegzudenken. Eigentlich sollte sie auch in diesem Jahr wieder Konzerte geben und ihren Fans darüber hinaus auf Festivals einheizen. Doch dazu wird es zumindest in diesem Sommer wohl nicht kommen: Die Künstlerin hat alle Termine abgesagt!

Auf Instagram postete Loredana am Donnerstag ein langes Video, in dem sie offenbart, dass sie dieses Jahr auf keiner Bühne stehen wird. "Im Moment geht das nicht. Es ist der falsche Zeitpunkt dafür. Ich hoffe, Ihr könnt das ein bisschen verstehen", erklärt die Blondine. Es sei in der vergangenen Zeit viel passiert, sagt sie, ohne jedoch ins Detail zu gehen. "Ich muss jetzt erst mal Dinge klären. Dinge aufklären. Dinge sortieren. Ich muss für mich wieder auf den Punkt kommen", schildert sie weiter. Allerdings verspricht sie ihren Followern auch, dass sie bald "Klartext sprechen" werde.

Ob mit diesen "Dingen" auch der juristische Ärger gemeint ist, den die Rapperin momentan an der Backe hat? Seit Anfang Mai ist bekannt, dass Loredana in einen Betrugsskandal verwickelt ist. Ihr wird vorgeworfen, sich von einem Ehepaar über eine halbe Million Euro ergaunert zu haben. Die Musikerin dementierte die Vorwürfe jedoch und behauptete gegenüber der Luzerner Zeitung: "Das Geld wurde freiwillig übergeben."

Rapperin Loredana Zefi

Loredana Zefi, Rapperin

Loredana Zefi, Rapperin

