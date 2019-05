Es könnte die Promi-Hochzeit des Jahres werden! Nachdem Tom Kaulitz (29) seiner Heidi Klum (45) am Weihnachtsmorgen einen Heiratsantrag gemacht hatte, laufen die Planungen bei dem Tokio Hotel-Gitarristen und der Germany's next Topmodel-Chefin auf Hochtouren – schließlich soll ihre Trauung noch in diesem Jahr über die Bühne gehen. Genauere Details über das Großereignis sind zwar nicht bekannt, doch es ist davon auszugehen, dass auf der Gästeliste die Namen hochkarätiger Stars zu finden sind. Jetzt kam allerdings heraus: Lena Gercke (31) soll nicht dabei sein.

Die Laufsteg-Schönheit war 2006 die allererste Gewinnerin bei Heidis Kult-Castingshow und hat seitdem einen guten Draht zu der Modelmama. Doch das reicht offenbar nicht für einen Platz auf der Hochzeits-Gästeliste – weder bei der Zeremonie, noch auf einem möglichen Empfang oder gar einer anschließenden Party soll die 31-Jährige dabei sein dürfen. "Nein, ich habe keine Einladung bekommen", offenbarte die Moderatorin im Interview mit RTL.

Damit ist Lena bei Weitem nicht die einzige Person mit GNTM-DNA, die nicht bei der Vermählung dabei sein wird. Auch der einstige Juror Michael Michalsky (52) könnte wegen einer Äußerung über das Paar von der Hochzeit ausgeladen worden sein: "Stand jetzt ist Michalsky raus", erklärte ein Insider gegenüber Bild.

