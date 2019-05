Macht Tim nun kurzen Prozess? Die Beziehung von ihm und Ex-Bachelor-Babe Denise Kappès (28) steht seit Kurzem auf der Kippe. Doch während die Influencerin aktuell noch von einer Krise und einer Beziehungs-Pause spricht, redet ihr Vielleicht-Ex im Netz bereits von einer Trennung. Einen weiteren Hinweis darauf, dass das Liebes-Aus für den Käppi-Träger wohl beschlossene Sache ist, scheint er nun selbst geliefert zu haben: Tim hat alle Pärchen-Bilder von sich und Denise aus den sozialen Netzwerken verbannt!

Auf seinem Instagram-Account scheint der Vater einer Tochter nun einen Schlussstrich unter seine Beziehung gezogen zu haben. Alle Bilder von ihm und Denise wurden entfernt – nur noch ein Foto ist auf seinem Insta-Profil zu sehen: Auf dem Schnappschuss sieht man Tim und sein Töchterlein, die von ihrem Papa getragen wird und sich eng an ihn kuschelt. Dazu schreibt er: "Jeder Mensch hat eine eigene Definition von Glück. Du bist meine." Die dazugehörigen Hashtags "Mein Leben" und "Liebe meines Lebens" verdeutlichen zusätzlich, wie sehr er seine Prinzessin liebt.

Zeitgleich postete Tim am Donnerstag auch folgendes Statement in seiner Instagram-Story: "Was zum Teufel hat meine Tochter mit der Trennung von Denise und mir zu tun? Ich bin gerade aus allen Wolken gefallen, als ich das gesehen habe" , stellte er wütend klar, nachdem Denise im TV zuvor öffentlich über Streitereien im Alltag einer Patchwork-Familie gesprochen hatte und dabei auch Tims Tochter miteinbezog.

Instagram / denise_temlitz_official Denise Kappès, TV-Star

Instagram Denise Kappès und Tim

Instagram / denise_temlitz_official Tim, Freund von Denise Kappès

