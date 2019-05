Seit Wochen wird es gemunkelt, doch jetzt ist es allem Anschein nach traurige Gewissheit: Die Beziehung von Denise Kappès (28) und ihrem Partner Tim ist am Ende! Während die beiden ihre Fans in den sozialen Netzwerken stets an ihrem Leben teilhaben ließen, wurde es zuletzt verdächtig ruhig um das Duo. Von Pärchen-Pics fehlte jede Spur und sogar der gemeinsame Account der beiden wurde kurzerhand auf Eis gelegt. Jetzt nahm der Vater einer Tochter zum ersten Mal das Wort "Trennung" in den Mund!

Nachdem die einstige Der Bachelor-Kandidatin im RTL-Interview öffentlich von einer "Beziehungskrise" sprach und Streitereien aus dem Alltag der Patchworkfamilie schilderte, meldete sich endlich auch Tim bei seinen Followern zu Wort. "Ich bin megasauer, weil alles auf dem Rücken einer Dreijährigen ausgetragen wird", empörte er sich in seiner Instagram-Story. "Was zum Teufel hat meine Tochter mit der Trennung von Denise und mir zu tun? Ich bin gerade aus allen Wolken gefallen, als ich das gesehen habe", drückte er weiterhin seine Wut aus.

"Ich muss mich jetzt erst einmal ein bisschen sammeln und muss das erst einmal alles sortieren, was in den letzten Tagen so allgemein passiert ist", so Tim weiter. Die 28-Jährige hat sich zum vermeintlichen Liebes-Aus nicht gemeldet. "Man gibt nicht so schnell auf, man kämpft", gab sie sich vor Kurzem noch kämpferisch.

Instagram / denise_temlitz_official Denise Kappès, TV-Star

Anzeige

Instagram / timdenise.twoofakind Denise Kappès mit Tim

Anzeige

Instagram / denise_temlitz_official Denise Kappès im Mai 2019 in Berlin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de