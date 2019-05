Ob die Fans wohl mit diesen News gerechnet hätten? Seit einigen Wochen sorgt Nachwuchsmodel Vanessa für eine Schlagzeile nach der anderen: Die Ex-Germany's next Topmodel-Kandidatin schmiss nicht nur das große Finale am Donnerstagabend hin, der Rotschopf kündigte außerdem eine "große Veränderung" für sich und seinen Partner Roman an. Jetzt hat das Rätselraten endlich ein Ende – die Auflösung des Geheimnisses dürfte Fans der TV-Bekanntheit aber ziemlich verwirren!

Nachdem Vanessa von der anstehenden Umstellung gesprochen hatte, spekulierten ihre Fans wie wild: Handelt es sich bei dem signifikanten Lebensereignis etwa um eine Schwangerschaft? In ihrer Instagram-Story löst Vanessa das Ganze nun auf: "Roman und ich werden im August nach Köln ziehen. Jetzt ist es endlich raus, für uns ist es wirklich eine krasse Veränderung", erklärt sie. Auch wenn dieser Schritt für andere vielleicht keine große Sache darstellt, sehe das für die Fashion-Liebhaberin und ihren Freund anders aus: Immerhin kommen die beiden aus der Kleinstadt Bensheim.

Die Umzugspläne des Paares haben mit Vanessas GNTM-Exit aber nichts tun, wie sie extra nochmal betont: "Es ist nicht der Grund, weshalb ich bei 'Germany's next Topmodel' ausgestiegen bin. [...] Das hat andere Gründe, wie gesagt, die sind privat."

AEDT/WENN.com Vanessa Stanat im April 2019 in Berlin

Instagram / vanessa.stanat Ex-GNTM-Kandidatin Vanessa und ihr Partner Roman

Instagram / vanessa.stanat Vanessa, GNTM-Star

