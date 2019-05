Das Rätselraten um Vanessas Ausstiegsgründe bei Germany's next Topmodel gehen in die nächste Runde! Seit vergangenem Donnerstag fragen sich die Fans, wieso die Rothaarige diesen radikalen Schritt wagte und so kurz vor dem großen Finale freiwillig die Modelshow verließ. Einige Zuschauer vermuteten bereits, dass die Laufsteg-Schönheit schwanger sein könnte. Ein nun aufgetauchtes Video dürfte die Gerüchteküche weiter zum Brodeln bringen!

In ihrer Instagram-Story forderte die Beauty ihre Follower auf, am kommenden Sonntag zu den Europawahlen zu gehen. Besonders interessant wurde es für die meisten aber wohl, als Vanni folgende Schlussworte wählte: "Und es geht jetzt weiter mit positiven Dingen, denn für Roman und mich stehen große Veränderungen an. Deswegen muss ich mich ein wenig an den Laptop setzen." Die Schönheit kündigte an, dass sie zu dem Thema auf jeden Fall noch mehr erzählen werde.

Ob Vanessa mit den großen Veränderungen wohl eine Schwangerschaft meint? Darüber könnte man sich im Internet natürlich bestens informieren – will sich Vanessa deswegen also an ihren Laptop setzen? Allerdings würde das sehr stark im Kontrast zu dem kürzlich auf Ibiza getrunkenen Bier stehen. Die Fans müssen sich wohl noch gedulden, bis Vanessa endlich mit der ganzen Wahrheit herausrückt!

Instagram / vanessa.gntm.2019 Vanessa Stanat, "Germany's next Topmodel"-Kandidatin

WENN Vanessa Stanat, Ex-GNTM-Kandidatin

Instagram / vanessa.gntm.2019 Model Vanessa Stanat

