RTL ist bekannt für seine zahlreichen Kuppelformate: Ob Landwirte bei Bauer sucht Frau oder Junggesellen mithilfe ihrer Eltern bei Schwiegertochter gesucht – der Sender lässt nichts unversucht. Nun wird das Programm um eine Sendung reicher. Mit Schlager sucht Liebe sollen jetzt auch deutsche Sänger auf Wolke sieben schweben. Die Datingshow flimmert schon bald über die Mattscheiben, das Startdatum steht endlich fest.

Auf Instagram verriet Beatrice Egli (30), die das Format moderieren wird, nun endlich, wann es losgeht: "Schlager sucht Liebe – ab 16. Juni zu sehen auf RTL." In dieser Sendung soll keiner "Ungeküsst" bleiben – ganz wie in Denny Fabians Song. Der Schlagerstar wird zusammen mit Tom und Andi vom Duo Neon, Tim Toupet (47), Oliver Frank, Gerda Gabriel, Hütten-Helmut und Marry in der Show auf der Suche nach den ganz großen Gefühlen sein.

Fünf Tage lang werden die Schlager-Promis von ihren auserwählten Singles wie auch bei den anderen RTL-Formaten begleitet – und das nicht nur im Privatleben: Die Teilnehmer lernen direkt den stressigen Berufsalltag ihrer Favoriten kennen. Da die Musiker oft im Rampenlicht stehen und von Fans umzingelt sind, könnte das eine wahre Herausforderung für die Kandidaten werden.

Mohssen Assanimoghaddam/Getty Images Beatrice Egli bei "Das Internationale Schlagerfest" 2017

Instagram / timtoupet Tim Toupet, Oktober 2018

Instagram / dennyfabianmusic Denny Fabian, Schlagersänger

