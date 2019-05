Läuten in zwei Jahren die Hochzeitsglocken? Michael Wendler (46) und seine blutjunge Flamme Laura machen aus ihrer tiefen Liebe zueinander kein Geheimnis: Seit Monaten zelebrieren die Verliebten ihre Beziehung via Social Media und auch in der Auswanderer-Doku Goodbye Deutschland zeigten sie bereits ihr Liebesglück. Wer aber glaubt, dass die Turtelei zwischen dem Wendler und der 18-Jährigen bald wieder vorbei sein könnte, der irrt – es scheint ernst zu sein: Denn der 46-Jährige soll sogar schon die Hochzeit mit seiner Freundin planen!

Das berichtet aktuell zumindest Bild – die Zeitung will auch einige Details zur bevorstehenden Eheschließung kennen: Die Zeremonie soll in Las Vegas stattfinden, und zwar 2021 – aber warum ausgerechnet in zwei Jahren? Ganz einfach: Dann wäre Laura 21 – und dieses Alter hat in den USA, wo der Schlagersänger lebt, eine wichtige Bedeutung! "Natürlich würde er gern mit Laura mit ganz viel Champagner anstoßen, nur darf sie in den USA vor Vollendung des 21. Lebensjahrs keinen Alkohol konsumieren", erklärte ein Freund des "Sie liebt den DJ"-Interpreten.

Es wäre die zweite Ehe für Michael. Zwischen 2009 und 2018 war er mit Claudia Norberg verheiratet, mit der er eine gemeinsame Tochter hat. Bevor der Singer-Songwriter jedoch erneut den Bund fürs Leben eingeht, muss die Beziehung von ihm und Laura einen Härtetest überstehen: Das Couple soll dieses Jahr in Das Sommerhaus der Stars einziehen.

Actionpress/ azee Laura Müller und Michael Wendler auf Mallorca, Mai 2019

Instagram / lauramuellerofficial Laura Müller und Michael Wendler, 2019

Instagram / lauramuellerofficial Michael Wendler und Laura Müller im April 2019 in den Universal Studios in Orlando

