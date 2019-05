Was für eine niedliche Momentaufnahme! Am vergangenen Freitag zeigten die Kandidaten von Let's Dance in der neunten Show ihre Emotionen. Zum Stichwort "Magic Moments" mussten sie ihre Gefühle auf das Parkett bringen und besondere Erlebnisse in einem Tanz verarbeiten. Dabei gaben die Promis sogar das ein oder andere Detail aus ihrem Privatleben preis. Da konnte auch Motsi Mabuse (38) es sich nicht nehmen, ihren eigenen magischen Moment auf Social Media mit ihren Fans zu teilen.

Auf Instagram teilte die Show-Jurorin ein Foto von sich und ihrer kleinen Tochter und schrieb: "My magic Moment." Vor etwa neun Monaten erblickte nämlich Motsis Spross das Licht der Welt, seither ist die Profitänzerin im absoluten Mama-Glück. Immer wieder teilt sie süße Pics mit ihren Followern.

Aber auch Pascal Hens (39) wurde in der Tanzshow richtig sentimental, als er seinen magischen Moment seiner Familie widmete. Denn genau wie bei Motsi steht die Family für den ehemaligen Handballer an oberster Stelle. In einem Interview mit RTL verriet er sogar einige Details aus seinem Leben mit Ehefrau Angela und Kindern.

