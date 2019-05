Was für ein magischer Moment! In der neunten Show von Let's Dance war Pascal Hens (39) emotional, wie nie zuvor. Grund dafür: Er widmete seinen Tanz seiner Frau und seinen zwei Kindern. Für ihn ist die Familie alles – das zeigte er nicht nur in einer gefühlvollen Performance auf dem Tanzparkett, sondern auch in einem Interview mit dem Privatsender. Erstmals sprach der Ex-Handballer intensiv über seine Liebsten.

Als es zum Freestyle-Tanz in der Dance-Show kam, war für Pascal klar: "Mein 'Magic Moment' ist die Familie." Die steht bei dem Kandidaten nämlich an oberster Stelle. Was sie verbindet? Der Sport, wie sein kleiner Sohn verriet: "Wir sind alle sehr ehrgeizig im Handball." Kein Wunder also, dass seine Frau Angela die Familie vor allem als lebhaft beschrieb. Aber Emotionen kommen auch nicht zu kurz, wie sie weiter erklärte: "Bei uns fliegen auch mal die Fetzen."

Wie sehr Pascal seine Partnerin liebt, hat er vor allem in seinem Tanz bewiesen. Gefühlvoll wie nie schwebte er zu einer Piano-Komposition von Ludovico Einaudi über die Bühne – da kullerten bei seiner Frau sogar einige Tränen über die Wange. Im Interview hat der Familienvater sogar verraten, wie er seiner Angela die Fragen aller Fragen gestellt hat: "Irgendwann haben wir mal im Bett gelegen und dann hab ich gesagt: 'Schatz wollen wir heiraten?' Und sie dann: 'Was? War das gerade ein Heiratsantrag?'" Trotz des spontanen Antrages, hat sie natürlich Ja gesagt.

Getty Images Ekaterina Leonova und Pascal Hens bei "Let's Dance" 2019

Instagram / pommes_23 Mila, Pascal, Noah und Angela Hens im September 2018 in Rheinland-Pfalz

Getty Images Pascal und Angela Hens im Dezember 2009 in Hamburg

