Sie hat es wieder ordentlich erwischt. Im vergangenen Jahr gaben Anne Wünsche (27) und Henning Merten völlig überraschend ihr Liebes-Aus bekannt. Nach acht gemeinsamen Jahren zog das einstige YouTube-Traumpaar den Schlussstrich. Erst kürzlich verriet die Blondine nun ihren Fans, dass ein neuer Mann ihr Herz im Sturm erobert hat: In ihrem neusten Netz-Clip sprach Anne das erste Mal offen über den noch Unbekannten an ihrer Seite!

In einem YouTube-Video vom Sonntag offenbarte die 27-Jährige ihrer Community ganz offiziell die freudigen News, dass sie wieder vergeben ist. "Das Ganze ging, um ehrlich zu sein, ziemlich schnell", plauderte die Mutter drauf los. Bereits bei ihrem ersten Date verbrachte der Unbekannte die Nacht bei der Netzbekanntheit. "Das hat sich einfach unglaublich schnell entwickelt, weil wir uns so gut verstanden haben und es fühlte sich einfach an, als würden wir uns schon ewig kennen", schwärmte Anne über ihren Mr. Right.

Derzeit ist Anne einfach nur glücklich und will schauen, wo die Reise mit ihrem neuen Partner hinführt. "Ich bin nicht der Mensch, der kurze Beziehungen führt. Wenn ich mich auf jemanden einlasse, dann lasse ich mich richtig ein", fuhr die YouTuberin fort. Dennoch will sie ihr ganzes Glück erst einmal im Stillen genießen und ihren Freund so schnell nicht der Öffentlichkeit vorstellen.

Instagram / henning.merten Ex-"Berlin-Tag und Nacht"-Star Anne Wünsche und Henning Merten

Instagram / grasreh91 Anne Wünsche, Schauspielerin

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche im April 2019

