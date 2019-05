Was für süße Fotos! In den sozialen Medien postet Prinzessin Madeleine von Schweden (36) immer wieder niedliche Schnappschüsse ihrer drei Kinder Prinzessin Leonore (5), Prinz Nicolas (3) und dem Nesthäkchen Prinzessin Adrienne (1). Vor wenigen Tagen veröffentlichte die Royal dann gleich eine ganze Bilderreihe mit ihren beiden Ältesten: Gemeinsam tobte sich das Trio an einer Leinwand so richtig aus und zeigte sich von seiner kreativen Seite.

Auf ihrem Instagram-Account versorgte die 36-Jährige ihre Follower jetzt mit neuen Eindrücken aus ihrem Privatleben und teilte dazu drei Fotos mit ihren Kids beim Pinseln. Dazu schrieb die blonde Beauty: "Der Nachwuchs und ich haben einen wundervollen Nachmittag beim Malen mit meinem Freund Romero Britto verbracht." Der brasilianische Künstler hatte die kleine Truppe samt Fotografen in sein Atelier in Miami, Florida, geladen.

Bei ihren rund 203.000 Abonnenten kam dieser private Einblick in das Leben der royalen Familie gut an – sie drückten bereits in wenigen Tagen mehrere tausend Male auf den Like-Button. Ein Fan kommentierte begeistert: "So schön. Zeit mit den Kindern zu verbringen ist einfach das Beste."

Getty Images Prinzessin Madeleine von Schweden im Februar 2019

Instagram / princess_madeleine_of_sweden Prinzessin Madeleine von Schweden mit Prinzessin Leonore und Prinz Nicolas

Instagram / princess_madeleine_of_sweden Prinzessin Madeleine von Schweden mit ihren Kindern Leonore und Nicolas

