Die Fans von Prinzessin Madeleine (36) werden an Ostern reich beschenkt – und zwar mit süßen Fotos der kleinen Mini-Royals! Schon am Karfreitag teilte die schwedische Prinzessin ein niedliches Pic ihrer drei Kids Prinzessin Leonore (5), Prinz Nicolas (3) und Prinzessin Adrienne (1). Darauf durften sich die beiden älteren Geschwister jeweils über ein schneeweißes Kaninchen freuen. Nun postet die stolze Mama schon wieder ein Bild: Dieses Mal gehen ihre beiden Mädchen am Strand spazieren!

Blondschopf Leonore hält ihr Schwesterchen liebevoll an der Hand, während die beiden im Badeanzug am Strand entlang laufen. Über diesen meganiedlichen Anblick können sich Madeleines Instagram-Follower gerade freuen. Zu dem zuckersüßen Schnappschuss schrieb die 36-Jährige bloß "Schwestern" und zwei rote Herz-Emojis. Also ganz klar, Leonore und Adrienne sind offenbar ein Herz und eine Seele.

Seit mittlerweile einem Jahr begeistert die jüngste Tochter von König Carl Gustaf (72) und Königin Silvia (75) die Royal-Fans mit ihren hinreißenden Familienbildern. Kurz nach Adriennes Geburt teilte sie zum ersten Mal ein Foto – natürlich ein Schnappschuss von ihren drei Kindern.

LUCA TEUCHMANN / MEGA Prinzessin Madeleine von Schweden

Instagram / princess_madeleine_of_sweden Prinzessin Leonore, Prinzessin Adrienne und Prinz Nicolas von Schweden

Instagram / princess_madeleine_of_sweden Prinzessin Madeleine von Schweden und ihre Tochter Adrienne im Juli 2018

