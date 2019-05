Rührende Worte von David Beckham (44)! Bereits vor über 20 Jahren war dem britischen Hottie klar: Seine Victoria (45) ist die Richtige für ihn. Trennungs- und Krisengerüchten zum Trotz sind der einstige Fußball-Profi und die Designerin heute noch immer glücklich miteinander. Pünktlich zum Start der großen Spice Girls-Reunion-Tour, bei der Vic allerdings nicht dabei ist, teilte David jetzt bewegende Zeilen im Netz und stellte klar: Es gibt nur eine Posh Spice!

In seiner Instagram-Story postete der 44-Jährige eine Aufnahme aus dem Spice-Girls-Musikvideo "Say You’ll Be There" aus dem Jahr 1996, auf der seine Frau alias Posh Spice zu sehen ist. "Als jemand, der die letzten 23 Jahre mit Posh Spice zusammengelebt hat, weiß ich, was für ein emotionaler Tag heute ist, aber ich möchte einfach allen Girls viel Glück mit ihrer unglaublichen Tour wünschen", schrieb David zu dem Bild. Was folgte, war ein Riesenkompliment an seine Vic: "Es wird immer nur eine Posh Spice geben."

Für David scheint das Musikvideo eine besondere Bedeutung zu haben. Wie Daily Mail berichtet, soll der Sportler – nachdem er das Musikvideo damals gesehen hatte – zu seinem damaligen Manchester-United-Kollegen Gary Neville gesagt haben: "Die eine da, das ist das Mädchen, das ich heiraten werde." Im Jahr 1997 lernte er seine Traumfrau kennen, zwei Jahre später folgte bereits das Jawort.

United Archives GmbH / ActionPress Die Spice Girls in den Neunzigern

Getty Images David und Victoria Beckham

ActionPress Victoria und David Beckham bei einer Benefizveranstaltung 2000

