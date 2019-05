Oh, là, là, wer ist denn bitte dieser schnieke Kerl? Tatsächlich handelt es sich dabei um keine Geringere als Heidi Klum (45)! Dass das Model für jeden Spaß zu haben ist, ist schon lange bekannt – das bewies sie zuletzt vor allem im legendären Germany's next Topmodel-Finale am vergangenen Donnerstag. Doch auch im Netz kommt immer wieder ihre humorvolle Seite zum Vorschein – so wie jetzt! Dank eines Filters verwandelt sich die Blondine in einen Mann und ist dabei immer noch mega-heiß.

Auf ihrem Instagram-Profil teilt Heidi nun einen Clip, auf dem sie als Kerl verführerisch in die Kamera schaut. Die 45-Jährige ist offenbar auf Flirtkurs und versucht scheinbar, die weiblichen Fans mit ihren Blicken zu betören. Neckisch und wie ein Vollprofi posiert die männliche Heidi mit leichtem Dreitagebart für die Community – und die User flippen bei diesem Anblick komplett aus.

Das lustige Rätselraten unter den Followern beginnt: Wem sieht Heidi nur ähnlich? Einige Supporter der GNTM-Jurorin sind sich sicher – Heidi ist das Lookalike von Tom Cruise (56)! Andere wiederum vergleichen die Frohnatur sogar mit Christian Grey aus Shades of Grey und – wie sollte es anders sein – mit Heidis Verlobten Tom Kaulitz (29)

