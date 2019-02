Ist sie nun schwanger oder ist sie es nicht? Seit Wochen halten sich die Gerüchte hartnäckig, dass Heidi Klum (45) und ihr Verlobter Tom Kaulitz (29) möglicherweise Eltern werden. Bislang haben das Topmodel und der Tokio Hotel-Gitarrist diese Spekulationen auch nicht dementiert – im Gegenteil: Im Netz scheint die Germany's next Topmodel-Mama die Vermutung ihrer Follower sogar weiter anzuheizen: Das Kleid, in das sie in einem Ankleide-Clip schlüpft, ist ganz schön eng – etwa wegen des wachsenden Baby-Bauches?

"Tief einatmen", empfiehlt eine blonde Dame Heidi in der Instagram-Story, während diese ihr in das weiße Designer-Dress hilft. Doch der gut gemeinte Ratschlag bewährt sich zunächst nicht: Der Reißverschluss des schicken Fummels will sich zunächst einfach nicht schließen lassen! Heidi nimmt's mit Humor und streckt keck ihre Zunge heraus. Spielt sie etwa wieder einmal darauf an, dass in ihrem Bauch etwa ein Menschlein heranwächst?

Daniela Katzenberger (32) kann sich zumindest vorstellen, dass in den ganzen Baby-Spaß, den die Laufsteg-Schönheit im Augenblick befeuert, ein Fünkchen Wahrheit stecken könnte und Heidi tatsächlich schwanger ist. "Das findet sie ganz cool, dass sie da ihren Schabernack mit allen macht. Aber ich glaube, irgendwann ist da ein Babybauch, dann wird's aber auch schon im siebten Monat sein und dann kommt's auch schon bald", lautete ihre Prognose im Interview mit Promiflash bei der Eröffnung des "kinder"-Frozen Stores in Hamburg.

Instagram / heidiklum Heidi Klum im Feburar 2019

Getty Images Tom Kaulitz und Heidi Klum bei Elton Johns Oscar-Party

WENN.com Daniela Katzenberger, Unternehmerin

