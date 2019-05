Rocco Stark (33) und seine Nathalie hatten eine Weile lang eine On-off-Beziehung geführt, bis sie sich im vergangenen Sommer schließlich das Jawort gaben. Doch das Eheglück der beiden hielt nur sieben Monate; seit Januar gehen die einstigen Turteltauben wieder getrennte Wege. Nun sprach der Ex-Dschungelcamp-Teilnehmer erstmals über die Trennung – und offenbarte, wie sehr er noch immer an seiner Ex hängt!

Im Gespräch mit RTL erzählte Rocco offen: "Das war für mich eine sehr, sehr schwere Zeit." Bis heute hat er seinen Ehering nicht abgelegt, denn: "Das ist ja ein Symbol für meine Liebe und meine Liebe ist, wie mein Nachname, stark." Auf die Nachfrage des Reporters, ob er Nathalie noch immer liebe, wollte sich der Sohn von Uwe Ochsenknecht (63) jedoch nicht äußern. "Das ist zu privat", meinte er.

Der Schauspieler hatte das Ehe-Aus Anfang des Jahres via Instagram verkündet und seine Worte ließen erahnen, wie schwer ihn die Trennung mitgenommen hat: "Dieses Kapitel geht leider nicht so aus, wie ich es mir gewünscht habe. Mein Wunsch war es, dass wir zusammen alt werden. Bis dass der Tod uns scheidet eben. Nur wird es leider nicht so enden. Man kann eben niemanden zwingen, einen zu lieben."

Actionpress/ Tamara Bieber Rocco Stark in Berlin, 2019

Wenn.com Rocco Stark und Nathalie bei der Weltpremiere von "Spiel mit der Zeit" im Friedrichstadt-Palast

WENN Rocco Stark, Sänger und Schauspieler

