Gerda Lewis (26)' Posten als nächste Bachelorette sorgt schon jetzt für einige Streitereien! Vergangene Woche hatte RTL offiziell verkündet, dass die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin die nächste Rosenverteilerin sein wird. Die Fans schienen von dieser Wahl zunächst nicht allzu angetan zu sein und verliehen ihrem Unmut via Social Media Ausdruck. Trotz der immensen Kritik bekommt Gerda aber auch Unterstützung: Ihre beste Freundin Larissa schießt hart gegen den Ex-Bachelorette-Teilnehmer Chris Kunkel, der sich zuvor scheinbar im Netz über die Nominierung lustig gemacht hatte!

Unter einem Instagram-Beitrag des Senders, in dem ein erstes offizielles Bachelorette-Foto zu sehen war, fand nun eine hitzige Diskussion statt: Nachdem Vorjahres-Kandidat Chris seine Rosenkumpels Stefan Gritzka, Filip Pavlovic (24), Dennis Zrener, Jan Elsigk und Alexander Hindersmann (30) markiert und dies mit dem Kommentar "Jede Woche bei einem anderen?" versehen hatte, wies Gerdas Freundin Larissa ihn in die Schranken. "Lustig, so etwas gerade von dir zu lesen, der nicht nur Gerda und mich mehrfach bei Insta angeschrieben hat, sondern auch andere aus unserem Freundeskreis", schrieb die Kosmetikerin und ergänzte: "Aber verständlich, wenn man selbst keine Bestätigung bekommt, dass man so viel Hass und Negativität in sich trägt!"

Die Ansage der Influencerin wollte Chris aber nicht auf sich sitzen lassen – und behauptete prompt, Larissa nie geschrieben zu haben. Die ließ sich davon allerdings nicht beirren und postete zurück: "Ich kann es gerne veröffentlichen. [...] Einfach peinlich von euch allen die Kommentare!" Diese Standpauke schien Wirkung zu zeigen: Der einstige "Bachelorette"-Kandidat erklärte daraufhin, dass die Blondine ihn offenbar missverstanden habe.

TVNOW/Arya Shirazi Gerda Lewis, Bachelorette 2019

Instagram / filip_pavlovic1 Filip Pavlovic, Stefan Gritzka und Chris Kunkel

Instagram / xoxo.rissa Larissa und Gerda Lewis

