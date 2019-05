So relaxt ist die baldige Zweifach-Mama Sandra Kuhn (37)! Die "Explosiv"-Moderatorin begeisterte ihre Fans vor wenigen Tagen mit dieser süßen Nachricht: Nur ein halbes Jahr nach der Geburt ihrer Tochter, erwartet die Blondine wieder Nachwuchs – und diesmal einen Jungen! Obwohl die Baby-Neuigkeit für die 37-Jährige etwas überraschend kam, ist sie überglücklich, bald den zweiten Sprössling in die Arme schließen zu können. Bis zur Geburt genießt das RTL-Gesicht nun die Kugelzeit – denn Sandra ist viel entspannter als in ihrer ersten Schwangerschaft!

"Weil ich jetzt alleine schon alles kenne, wenn da kleine Wehwehchen sind. Es zwickt, es zwackt, das ist einfach so, da renne ich nicht sofort in die Notaufnahme", gab sie lächelnd im Interview bei Guten Morgen Deutschland zu. Da ihre erste Schwangerschaft noch nicht so lange her ist, weiß die Beauty eben, worauf zu achten ist – und bei welchen Dingen sie sich nicht unbedingt verrückt machen muss. "Man ist auch entspannter, was das Essen angeht", erklärte Sandra weiter.

Obwohl Sandra die Zeit mit Baby im Bauch aktuell gelassen angeht, müssen sie und ihr Ehemann Kristof den Familienalltag langsam etwas umstrukturieren: "Als ich schwanger wurde, war meine Tochter erst sechs Monate alt. Da plant man eigentlich kein zweites Kind. Man ist so im Stress mit dem ersten, man hat schlaflose Nächte, Fläschchen machen, Windeln wechseln, man kommt gar nicht hinterher", gestand das TV-Gesicht vor Kurzem gegenüber RTL.

