Sandra Kuhns (38) größter Traum ging in Erfüllung: Die RTL-Moderatorin ist inzwischen glückliche Zweifach-Mama. Im August 2018 kam ihr erstes Kind zur Welt – Töchterchen Leni. Nur ein halbes Jahr später kündigte sich das zweite Baby an. Söhnchen Carl durfte Sandra schließlich vergangenen Oktober willkommen heißen. Dass die 38-Jährige überhaupt Kinder hat, ist für sie ein Wunder – denn es dauerte lange, bis sie schwanger wurde. Aus diesem Grund hatte sie bereits einen Plan B: Sie und ihr Mann dachten an Adoption!

"Die Ärzte hatten uns gesagt, dass es bei manchen Paaren einfach mit einem Baby nicht klappt", offenbarte sie im Gala-Interview. Sie sei damals am Boden zerstört gewesen. Anschließend habe sie sich dann beim Jugendamt um ein Kind beworben. "Wir wollten adoptieren oder ein Pflegekind aufnehmen. Wir haben das nötige Adoptiv-Pflege-Seminar belegt. Am letzten Tag war ich dann schwanger", führte sie weiter aus. Die Jugendamtsmitarbeiterin hätte ihnen am Anfang noch gesagt, dass der Kurs die beste Kinderwunschklinik sei.

Mit zwei kleinen Kindern hat die Blondine jetzt natürlich alle Hände voll zu tun – und das kann manchmal ganz schön anstrengend werden. Zum Glück kann sie sich auf ihre Mann verlassen. "Man versucht natürlich, sich irgendwie aufzuteilen und da wir ja immer zu zweit sind, mit meinem Mann, ist das natürlich super. Jeder hat immer ein Kind in der Hand und kümmert sich und dann wechseln wir immer. Das klappt ganz gut", erzählte sie gegenüber Promiflash.

Francesco Gulotta / ActionPress Sandra Kuhn beim Mon Chéri Barbara Tag in München

Anzeige

Thomas Burg / ActionPress RTL-Moderatorin Sandra Kuhn während ihrer ersten Schwangerschaft

Anzeige

Frederic Kern / Future Image / ActionPress Sandra Kuhn bei der Marc Cain Fashion Show auf der Berlin Fashion Week

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de