Es war Liebe auf den ersten Blick! Beruflich läuft es für Álvaro Soler (28) derzeit richtig gut. Mit seiner Debüt-Single "El mismo sol" legte der Musiker 2015 einen steilen Karrierestart hin. Es folgten zwei Auftritte mit Jennifer Lopez (49) sowie Kooperationen mit Superstars wie dem Rapper Flo Rida (39) oder dem Model Toni Garrn (26). Doch auch privat scheint der deutsch-spanische Popsänger sein Glück gefunden zu haben. In einem Interview schwärmte er nun von seiner Freundin Sofia Ellar in den höchsten Tönen.

Gegenüber Bunte verriet Álvaro: "Als ich sie das erste Mal sah, wusste ich, dass sie die Richtige ist." Gefunden hat er seine Liebste auf Instagram. Er sei auf der Social Media-Plattform diversen Musiktalenten gefolgt und dabei auf seine heutige Freundin aufmerksam geworden. Seit drei Jahren sind die beiden nun zusammen. Dass Sofia Songwriterin ist, komme ihm zugute. "Sie ist sehr, sehr gut im Texten und es ist auch gut, eine andere Perspektive von einer vertrauten Person zu bekommen", machte Álvaro deutlich.

In ihrem Heimatland Spanien ist Álvaros Freundin selbst ein Star. Sie wuchs in Großbritannien auf, zog für ihr BWL-Studium schließlich in den Süden Europas. Doch statt in der Wirtschaft zu arbeiten, entschied sich die 25-Jährige für die Musik. Seit 2017 hat Sofia zwei eigene Alben veröffentlicht. Ein Duett von ihr und ihrem Liebsten ist aktuell allerdings nicht in Planung.

Instagram / alvarosolermusic Álvaro Soler und seine Freundin Sofia Ellar

Instagram / sofiaellar Álvaro Soler und seine Freundin Sofia Ellar

Instagram / sofiaellar Álvaro Soler und seine Freundin Sofia Ellar

