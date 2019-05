Es wird Ernst für Prinzessin Charlotte (4)! Während ihr großer Bruder Prinz George (5) schon seit Längerem die Thomas's Battersea School in London besucht, ist es schon bald auch für seine jüngere Schwester so weit: Die Tochter von Herzogin Kate (37) und Prinz William (36) wird in einigen Wochen – genauer gesagt im September – eingeschult. Bevor die Vierjährige allerdings die Schulbank drücken muss, steht für Mama Kate noch einiges auf der To-do-Lis­te. So muss sie sich unter anderem um die Schuluniform kümmern, die tatsächlich alles andere als ein Schnäppchen ist!

Wie The Sun berichtet, legt die Elite-Einrichtung viel Wert auf anständige und hochwertige Kleidung. Einfach mal fix in den Kleiderschrank greifen und frei Schnauze anziehen, worauf man Lust hat? Nö, an der erstklassigen Institution St. Thomas ist das nicht drin. Vor allem in puncto Farben wird nichts dem Zufall überlassen: Die Jungs und Mädchen sollen in Dunkelblau und Rot erscheinen – in den Farben der Schule eben. Hinzu kommt, dass der Schul-Look nicht sonderlich günstig ist. Zwar wirken die Preise auf den ersten Blick recht human (eine Schuljacke liegt bei umgerechnet 34 Euro, ein Sommerkleid für Schülerinnen bei etwa 12 Euro), doch rechnet man sich mal den Wert der gesamten Ausstattung aus, inklusive Sportkleidung und Accessoires, dann ist man schnell bei etwa 500 Euro. Im Vergleich zu den jährlichen Schulgebühren von sage und schreibe 21.000 Euro ist die Kleidung allerdings wohl immer noch ein Schnapper.

Tatsächlich herrschen auch für Haarschmuck und Rucksäcke strenge Vorschriften. So wird zum Beispiel der Ranzen der Kids von der Schule gestellt – und auch Schleifen und Haarbänder dürfen nur getragen werden, wenn sie Dunkelblau und Rot sind.

Getty Images Herzogin Kate

Anzeige

Getty Images Prinzessin Charlotte bei der Hochzeit von Prinzessin Eugenie

Anzeige

Getty Images Prinz George, Prinz William und Prinzessin Charlotte

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de