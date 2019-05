Sie sind die Neuen bei The Taste! Im Herbst startet bereits die siebte Staffel der beliebten Koch-Show. In dem Sat.1-Format coachen bekannte Köche je ein vierköpfiges Team. Der Kandidat, dessen Gerichte blind am leckersten bewertet werden, gewinnt am Ende. Nachdem vor Kurzem Cornelia Poletto (47) und Roland Trettl (47) die Show verlassen hatten, wurde der Weg für zwei neue Juroren frei. Nun stehen die beiden Spitzenköche fest: Maria Groß (39) und Tim Raue werden neben Frank Rosin (52) und Alexander Herrmann (47) in der Jury sitzen!

Maria wurde 2013 zur jüngsten Sterneköchin Deutschlands gekürt und ist Fans der Sendung längst ein Begriff. Sie trat bereits in der fünften Staffel als Gastjurorin auf. Der Kampf-Spruch der Powerfrau lautet: "Essen muss die Seele berühren. Duftend. Hinreißend einfach. Geschmackvoll. Charakterstark. Ohne Ablenkungsmanöver. Mut zur Schlichtheit kombiniert mit der Genialität guter Produkte." Das sei der Weg zum Ziel, stellte die 39-Jährige gegenüber Sat.1 klar.

Sternekoch Tim freut sich mindestens genauso auf seine neue Aufgabe. "Fordern und fördern ist meine Devise als Coach meines Teams", meinte er. Mit seinem einzigartigen Geschmacksverständnis werde der Berliner seine Köche motivieren, um mit ausdrucksstarken Gerichten zu bestechen. Außerdem verfügt der 45-Jährige bereits über TV-Erfahrung: Die Zuschauer werden ihn aus Kitchen Impossible kennen.

Actionpress/ Galuschka, Horst Maria Groß, Spitzenköchin

Actionpress/ Galuschka,Horst Tim Raue, Sternekoch

Actionpress/ Augustin,Christian Das "Kitchen Impossible"-Team von 2016

