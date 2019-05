Dicke Luft bei Daniela Katzenberger (32) und ihrem Töchterchen Sophia Cordalis (3)? Mittlerweile ist das Kind der Kult-Katze und Lucas Cordalis (51) schon drei Jahre alt – und hält seine Eltern mächtig auf Trab: Mal versucht sich die Kleine als Mini-Stylistin, mal als Nachwuchssängerin. Dani lässt als stolze Mami ihrem Spross dabei einiges durchgehen, sodass es auch den Vorwurf gibt, sie sei nicht streng genug. Ein neues Bild auf ihrem Social-Media-Kanal lässt nun vermuten, dass Sophia das wohl manchmal auszunutzen weiß: Sie scheint momentan mitten in einer Trotz-Phase zu stecken!

"Wir sind gerade bei der 'Nein!-Warum?-Nein!-Warum?'-Phase", kommentierte Daniela den Schnappschuss mit ihrer Tochter auf Instagram. Darauf beugt sich der Reality-TV-Star zu Sophia herunter – die offenbar ein wenig kratzbürstige Prinzessin schaut allerdings nur mit verschränkten Armen zu Boden. In dieser nicht ganz einfachen Erziehungszeit kann die 32-Jährige aber zumindest auf ihre Fans zählen, die fleißig ihre eigenen Nachwuchs-Problemchen in die Kommentare schreiben. "Wir sind gerade in der 'Das ziehe ich nicht an, das ist hässlich'-Phase", stellte zum Beispiel eine Abonnentin amüsiert fest.

Weil Daniela regelmäßig süße Fotos ihrer Sophia postet, sieht es allerdings auch so aus, als ob die kleine Trotz-Phase nicht allzu lange anhalten wird. Normalerweise sehen die Follower im Netz das Mädchen nämlich meist freudestrahlend. "Den Humor hat sie schon mit der Muttermilch mitbekommen!", stellte die Wahl-Mallorquinerin deshalb zum diesjährigen Muttertag unter einem Lächel-Pic fest.

Instagram / danielakatzenberger Sophia Cordalis und ihre Mama Daniela Katzenberger

Anzeige

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger, Reality-TV-Star

Anzeige

Instagram / danielakatzenberger Sophia Cordalis und ihre Mama Daniela Katzenberger im Mai 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de