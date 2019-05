Daniela Katzenberger (32) hat scheinbar einen neuen Friseur gefunden – ihre kleine Tochter Sophia Cordalis (3). Vor ein paar Wochen überlegte die Katze noch, ob es an der Zeit für ein Umstyling sei. Sie zeigte sich ohne ihre Extensions mit einem trendigen Bob und wollte von ihren Followern wissen, was ihr besser stehe. Ihr Töchterchen hat offenbar genaue Vorstellungen, wie Mami gut aussieht – die Dreijährige föhnte den Bob ihrer Mutter auf ganz neue Weise!

Bei diesem Anblick könnte sogar der Struwwelpeter neidisch werden. Auf Instagram teilte Dani einen lustigen Schnappschuss: Sophia hat darauf einen pinkfarbenen Föhn in der Hand und richtet ihn auf ihre Mama. "Endlich mal 'ne vernünftige Frisur", betitelte die Kultblondine mit einem lachenden Smiley das Bild, auf dem sie eine Krümelmonster-Schlafanzughose trägt. Danielas Haare stehen wild zu allen Seiten ab – wie es ihrem Liebling anscheinend gefällt.

Zusätzlich verpasste sie ihrem Beitrag den Hashtag #haarsalonsophia. So viel Humor kam bei den Followern der Entertainerin bestens an. Schon nach wenigen Stunden hatten über 42.000 Fans auf den Like-Button gedrückt. Sollte Sophia öfter die Haare ihrer Mutter stylen? Stimmt in unserer Umfrage ab!

