In diesem Promi-Haus wird es nie langweilig! Der Hollywood-Schauspieler Alec Baldwin (61) und seine Frau Hilaria (35) haben inzwischen vier quietschfidele Kinder, die dem Paar den Alltag versüßen. Das heißt aber auch, dass selbst an Feiertagen, wie dem am Montag in den USA gefeierten Memorial Day, keine Ruhe einkehrt. Ganz im Gegenteil: Wie Vierfach-Mama Hilaria jetzt mit einem chaotischen Schnappschuss zeigte, tummelt sich die ganze Rasselbande am liebsten gemeinsam im Bett!

Und hier geht wirklich alles drunter und drüber: Während Alec auf dem Instagram-Bild gerade erst aufzuwachen scheint, klettern die fünfjährige Carmen, der dreijährige Rafael und der zweijährige Leonardo bereits eifrig im Bett herum und verlangen die Aufmerksamkeit ihres berühmten Papas. Zugleich hat auch Hilaria bereits alle Hände voll zu tun – auf ihrem Schoß sitzt das ein Jahr alte Nesthäkchen Romeo und grinst frech in die Kamera.

Für den 61-jährigen Schauspieler und seine 35-jährige Ehefrau der ganz normale Wahnsinn mit vier Kindern – in der Bildunterschrift zum Chaos-Pic heißt es: "So viel von allem in diesem Foto". Den Beitrag versieht Hilaria mit einem Tränen lachenden Smiley. Das Paar ist seit 2012 miteinander glücklich. Zuvor war Alec mit der Schauspielerin Kim Basinger (65) verheiratet – aus der Ehe ging die gemeinsame Tochter Ireland (23) hervor.

Instagram / hilariabaldwin Hilaria und Alec Baldwin mit ihren Kids

Instagram / hilariabaldwin Alec und Hilaria Baldwin mit ihren Kindern

Getty Images Alec Baldwin mit seiner Tochter Ireland

