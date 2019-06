Neues Berufsziel Musiker? Matthias Höhn (23) wurde durch seine Rolle in der RTL II-Serie Berlin - Tag & Nacht berühmt. Darin spielte er den Schüler Pascal, der mit seinen WG-Freunden einigen Unfug anstellte, sich verliebte, krasse Niederschläge einstecken musste, und schließlich Berlin verließ – nach zwei Jahren gab Matthias somit das Ende seiner Daily-Zeit bekannt. Doch aus dem Rampenlicht scheint sich der Vater eines Sohnes nicht verabschieden zu wollen: Will der TV-Star jetzt als Sänger durchstarten?

Denn der passionierte Mützen-Träger hat jetzt seinen eigenen Musik-Channel auf YouTube eröffnet. Unter dem Pseudonym MMusic hat er bereits ein Song-Cover hochgeladen: In dem Video, dass in einem professionellen Ton-Studio aufgenommen wurde, interpretiert der Freund von Jenefer Riili das Lied "Bis meine Welt die Augen schließt" neu. Und seine sanfte, gefühlvolle Stimme kommt bei den Fans gut an: "Deine Stimme hinterlässt Gänsehaut", und "Richtig gut und mit so viel Emotion gesungen, top", schreiben nur zwei begeisterte Fans in den Kommentaren.

Ein einmaliger Ausflug in die Musik-Branche soll es damit auch nicht gewesen sein! Matthias kündigte auf Instagram nämlich schon neue akustische Leckerbissen an: "Schon sehr bald kommt der nächste Song", verriet er.

Matthias Höhn, Schauspieler

Matthias Höhn, Ex-"Berlin - Tag & Nacht"-Darsteller

Matthias Höhn, Ex-Soap-Darsteller

