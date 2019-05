Harald Elsenbast (58) ist schon jetzt ein Wollny! Seit über fünf Jahren ist der 58-Jährige nun schon mit Elffach-Mutti Silvia (54) liiert – seit vergangenem Herbst sogar verlobt. Doch nicht nur im Herzen der TV-Blondine hat er einen festen Platz, auch im Leben ihrer Töchter spielt Harald eine wichtige Rolle. Das bewies auch ein neuer Post von Küken Loredana (15): Am Vatertag widmete sie ihrem zukünftigen Stiefpapa ein paar rührende Zeilen.

Nachdem sich Dieter (60) und Siliva Wollny im Jahr 2012 getrennt hatten, zerbrach die heile Familienwelt der elf Kids. Dieter hinterließ mit seinem Auszug eine große Lücke im Leben von Loredana und ihren Geschwistern, die Harald zu schließen scheint. "Du bist in schweren Zeiten immer da! Du hast immer alles für uns getan wie durch dick und dünn. Du bist immer da, wenn man dich braucht. Du bist für mich der Papa, den ich nie hatte und ich bin froh, dich zu haben", schrieb die 15-Jährige auf Instagram und postete dazu ein gemeinsames Foto.

Besonders in den vergangenen Monaten hatten die Reality-Stars es alles andere als leicht. Im Oktober erlitt Harald einen schweren Herzinfarkt, von dem er sich immer noch nicht gänzlich erholt hat. Erst kürzlich schienen auch Estefania (17) und Loredana gesundheitliche Probleme zu haben, denn beide posteten Bilder aus dem Krankenhaus. Mama Silvia betonte immer wieder, wie wichtig es sei, dass die Familie in so schweren Zeiten zusammen halte.

P.Hoffmann/WENN.com Harald Elsenbast und Silvia Wollny beim Bild-Renntag 2019

Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie, RTL II Loredana Wollny

Instagram / loredanawollny2542 Loredana und Estefania Wollny im Krankenhaus

