Endlich mal wieder ein Grund zur Freude! Daniela Büchner (41) zeigte sich in den letzten Tagen oftmals in tiefer Trauer über den Verlust ihres geliebten Ehemannes Jens (✝49) – erst zum Vatertag postete die fünffache Mutter noch einmal rührende Worte an den verstorbenen Kult-Auswanderer. Zumindest für einen Tag dürfte die Café-Besitzerin nun aber wieder etwas positiver gestimmt sein: Ihre beiden Zwillinge feierten jetzt ihren dritten Geburtstag!

Zu ihrem Ehrentag veröffentlichte Daniela auf Instagram jeweils ein Foto ihrer beiden Sprösslinge. "Happy Birthday, ihr kleinen Kämpfer", gratulierte die Witwe – und unterstrich mit gleich drei Herz-Emojis, wie sehr ihr die Kleinen am Herzen liegen. Für die Zwillinge war es der erste Geburtstag ohne ihren Vater – selbstverständlich war Jens aber auch an diesem Tag allgegenwärtig. Trotz ihres jungen Alters scheinen die beiden Jens schon sehr ähnlich zu sein, wie Daniela offenbarte: "So viele Dinge erinnern mich an euren Papa."

Zum Abschluss ihres Statements hatte die 41-Jährige auch noch eine klare Botschaft für ihre beiden jüngsten Kinder parat – und schlug auch dabei eine Brücke zu ihrem Mann. Er soll den Geschwistern als Vorbild dienen: "Lasst euch niemals unterkriegen, geht mutig durch die Welt – wie euer Papa."

Instagram / dannibuechner Jenna Soraya Büchner an ihrem dritten Geburtstag

Instagram / dannibuechner Diego Armani Büchner an seinem dritten Geburtstag

ActionPress Daniela Büchner im Mai 2019

