Kattia Vides (31) schießt gegen Kuppelshow-Formate! 2017 suchte die Kolumbianerin beim Bachelor die ganz große Liebe. Fast schien es so als hätte sie diese in der RTL-Show auch gefunden. Denn Sebastian Pannek (32) hatte großes Interesse an ihr. Für die letzte Rose hat es allerdings nicht gereicht. Im Sommer geht nun Gerda Lewis (26) als Bachelorette auf Männerfang. Kattia ist sich aber schon jetzt sicher, dass sie in der Show nicht den Mann fürs Leben finden wird!

In ihrer Instagram-Story veröffentlichte die 31-Jährige nun einen Pressebericht der neuen Bachelorette und hatte bereits ein paar Vorschläge parat, wie deren TV-Karriere danach weitergehen könne: Statt ins Dschungelcamp wie viele andere Promis zu gehen, soll sie lieber am Kuppel-Format Adam sucht Eva teilnehmen. "Sie wird bestimmt weiter ihre große Liebe suchen", meinte die temperamentvolle Beauty mit einem ironischen Unterton.

Weiter erklärte Kattia, dass sie ihre Bachelor-Teilnahme nicht bereue und viel in dieser Zeit gelernt habe, fügte dann aber hinzu, dass man mit den Wünschen und Träume anderer nicht spiele. "Deswegen rege ich mich immer auf, wenn ich merke, dass die romantischen Vorbilder für junge Menschen ein falsches Spiel spielen." Ob sie damit der 26-Jährigen unehrliche Absichten unterstellt, bleibt Kattias Geheimnis.

Der Bachelor, RTL Sebastian Pannek und Kattia Vides

Anzeige

Instagram / gerda.jlewis Gerda Lewis im Mai 2019

Anzeige

Instagram / kattiavides Kattia Vides im Mai 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de