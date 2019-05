Prinz Harry (34) scheint auch bei Auftritten ohne seine Frau Herzogin Meghan (37) immer an sie zu denken! Am vergangenen Mittwoch besuchte der Blaublüter, der Anfang Mai zum ersten Mal Papa wurde, eine Gartenparty der Queen (93) im Buckingham-Palast. Meghan war bei diesem Termin nicht mit von der Partie – sie befindet sich derzeit noch in Mama-Auszeit. Der stolze Papa ließ es sich allerdings nicht nehmen, seine Liebste bei dem Event würdig zu vertreten!

Wie auf dem Instagram-Kanal der Eheleute Sussex berichtet wurde, habe sich Harry mit Vertretern vier besonderer Organisationen bei der Party getroffen – nämlich von allen, bei denen seine Frau als Schirmherrin agiert. Eingeladen wurden sie von der gebürtigen US-Amerikanerin höchstpersönlich. Eine der Organisationen ist Smart Works, die arbeitslosen Frauen dabei unter die Arme greift, wieder ins Berufsleben einzusteigen. Auf Social Media dankte das Unternehmen Meghan nach dem Gespräch mit ihrem Gatten für die Ehre, an der Veranstaltung teilnehmen zu dürfen.

Die Gartenfeier der Queen besitzt eine lange Tradition, wie im Posting der Sussex noch einmal betont wurde: "Die Königin veranstaltet die Partys, um die hervorragende Arbeit in ihren Gemeinden zu würdigen. Der Ursprung des Events lässt sich bis in die 1860er Jahre zur Zeit von Königin Victoria zurückverfolgen." Heutzutage gibt die Queen bis zu vier solcher Veranstaltungen pro Jahr, die nächste soll Anfang Juli in Schottland stattfinden.

Getty Images Herzogin Meghan im Januar 2018

Getty Images Herzogin Meghan bei einem Event von Smart Works im Januar 2019

Getty Images Prinz Harry bei der Gartenparty der Queen im Buckingham-Palast

