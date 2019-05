Wer bekam kein Ticket für eine weitere Runde? Bei Let's Dance wird die Luft dünner: Diese Woche kämpften diese fünf Promis um den Einzug ins Halbfinale: Ella Endlich (34), Nazan Eckes (43), Pascal Hens (39), Benjamin Piwko (39) und Evelyn Burdecki (30) waren noch im Rennen. Zusätzlich zu ihren Einzeltänzen mussten die Kandidaten ihr Können in einem Trio-Dance beweisen. Wie jede Woche musste aber auch ein Nachwuchs-Tänzer die Show verlassen: Für Evelyn Burdecki ist die "Let's Dance"-Reise nach der zehnten Folge vorbei!

Es war nicht ihr Abend! Denn es hatte schon schlecht für sie begonnen: Mit dem langsamen Walzer zu Mariah Careys (49) "Without You" konnte Evelyn die Jury nicht überzeugen. Insgesamt gab es 20 Punkte von Jorge Gonzalez (51), Motsi Mabuse (38) und Joachim Llambi (54). "Es war okay, aber nicht großartig", beurteilte Llambi den Tanz. Beim Trio-Dance lief es auch nicht besser: Für ihren Paso Doble gab es nur 19 Zähler – damit landete die Blondine nach der Jury-Bewertung auf den letzten Platz. Auch die Zuschauer-Anrufe konnten sie vor dem Aus nicht bewahren.

Vor ihrem Aus bei "Let's Dance" sorgten Evelyn Burdecki und ihr Tanzpartner Evgeny Vinokurov noch für mächtig Aufregung in der Show: Weil ein Kameramann zu Beginn des Walzers auf dem Parkett gestanden und damit Evelyn irritiert hatte, wiederholten die beiden ihren Tanz. Von der Jury gab es für die doppelte Performance 20 Punkte.

