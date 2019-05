Wer wird "Dancing Star 2019"? Diese Frage dürfte sich in wenigen Wochen endlich klären: Denn bei Let's Dance schweben am Freitag lediglich fünf Promis mit ihren Profitänzern übers Parkett der beliebten Tanzshow. In einem Einzeltanz und einem besonderen Trio-Tanz müssen die Sport-Fans das Publikum und die Jury von sich überzeugen – nur vier von ihnen kommen weiter. Doch wer von ihnen hat das Zeug dazu, ins Halbfinale zu gelangen?

Ella Endlich (34) begeistert seit ihrem ersten Tanz-Auftritt mit ihrer Performance – selbst die begehrte Juroren-Höchstpunktzahl von 30 Punkten staubte sie mehrfach ab. In der vergangenen Folge musste die Blondine jedoch zum ersten Mal zittern, kann sie in der zehnten Show-Ausgabe mit ihrem Charleston und der Rumba überzeugen?

Auch Pascal Hens (39) zählte bislang zu den Favoriten, trotzdem sanken auch seine Jury-Zähler in Folge neun ab. Ob er sich mit seinem Slowfox und dem flotten Charleston in die vorletzte Show swingt?

Evelyn Burdecki (30) legte in den vergangenen Wochen wohl die größte tänzerische Verwandlung hin – anfangs wurde sie von Chef-Juror Joachim Llambi (54) noch zerrissen, mittlerweile kriegt sie schon begeisterte Zurufe der Profi-Bewerter. Sind der Paso Doble und der langsame Walzer ihr Ticket ins Halbfinale?

Bei Nazan Eckes (43) platzte in der achten Show der Tanz-Knoten und sie konnte auch endlich 30 Jury-Zähler abräumen. Kann sie diese einmalige Leistung auch in einem sexy Tango und einer heißen Samba aufrecht halten?

Benjamin Piwko (39) musste in den vergangenen Ausstrahlungen häufig Kritik einstecken. Als er in Show neun aber einen Freestyle tanzen durfte, flashte er die "Let's Dance"-Zuschauer und wurde mit Standing Ovations belohnt. Knüpft er am Freitag mit seinem Tango und der Samba an diesen Erfolg an?

Getty Images Ella Endlich und Valentin Lusin bei "Let's Dance"

Getty Images Pascal Hens und Ekaterina Leonova bei "Let's Dance"

Getty Images Evelyn Burdecki und Evgeny Vinokurov bei "Let's Dance"

Getty Images Christian Polanc und Nazan Eckes bei "Let's Dance" 2019

Getty Images Isabel Edvardsson und Benjamin Piwko während der neunten Folge von "Let's Dance"

TVNOW / Stefan Gregorowius Jorge Gonzalez, Motsi Mabuse und Joachim Llambi



