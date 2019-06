Vor wenigen Tagen ließ Alesha Dixon (40) die Baby-Bombe platzen: Die Sängerin erwartet ihren zweiten Nachwuchs mit Ehemann Azuka Ononye. Das offenbarte sie in der ersten Liveshow von Britain's Got Talent, in der sie als Jurorin fungiert. Dort präsentierte sie auch zum ersten Mal ihre Baby-Kugel in der Öffentlichkeit. Doch auch bei der vierten Runde der TV-Show machte die werdende Mami eine Top-Figur!

In einem eng anliegenden, pinken Glitzer-Dress kam Alesha am vergangenen Donnerstag mit den anderen Juroren auf die Bühne. Der knappe Schnitt des Kleides betonte ihre Bauchwölbung und schmeichelte ihren schlanken Beinen. Mit großen Statement-Ohrringen und Römer-Sandaletten rundete sie ihr Outfit ab. Doch kurz vor ihrem Auftritt gab es einen kleinen technischen Fehler mit ihrer Garderobe, wie ihr Kollege David Walliams (47) lachend verriet: "Eine Sekunde bevor wir rausgekommen sind, sagte Alesha: 'Mein Kleid löst sich.'" Doch von dem kleinen Missgeschick war vor den Kameras gar nichts mehr zu sehen.

Bei der Verkündung ihrer zweiten Schwangerschaft am vergangenen Montag freute sich der TV-Star unheimlich, diesen Moment mit dem Publikum und Zuschauern teilen zu können: "Es ist ein schöner Ort, dies zu feiern", offenbarte sie happy.

Getty Images Azuka Ononye und Alesha Dixon, 2018 in London

Getty Images David Walliams, Schauspieler

Instagram / aleshaofficial Alesha Dixon, britischer Star

