Alesha Dixon spricht offen über die Probleme in ihrer Ehe

Alesha Dixon (46) sorgt aktuell für Schlagzeilen, nachdem sie in einem offenen Podcast-Interview über die Höhen und Tiefen in ihrem Privatleben gesprochen hat. In der letzten Woche sprach die "Britain's Got Talent"-Jurorin im Podcast "Making A Scene" mit David Walliams (53) und Matt Lucas (51) über die Herausforderungen der vergangenen Monate. Dabei deutete sie an, dass es in ihrer Beziehung zu Azuka Ononye, mit dem sie zwei Töchter hat, zuletzt nicht immer einfach war. Bereits im vergangenen Jahr wurde berichtet, dass die beiden sich getrennt hatten, doch anscheinend geben sie ihrer Liebe nun noch eine Chance und wohnen wieder gemeinsam unter einem Dach.

Im Gespräch beschrieb Alesha, wie sie gelernt hat, auch aus schwierigen Situationen gestärkt hervorzugehen: "Wenn ich auf mein Leben zurückblicke, hatte ich Höhen und Tiefen, und ich denke, das ist einfach das Leben", sagte sie im Podcast. Sie betonte außerdem, dass sie an die Kraft glaubt, Krisen zu meistern, und blickt trotz aller Schwierigkeiten optimistisch in die Zukunft: "Keiner bekommt das magische Happy End, aber ich werde alles überstehen." Ihre Beziehung zu Azuka wurde zuletzt eher als freundschaftlich bezeichnet, doch der Entschluss, für die Kinder weiter gemeinsam zu leben, scheint die beiden einander wieder nähergebracht zu haben. Schon vor wenigen Wochen berichteten Insider gegenüber The Sun, Azuka habe zwischenzeitlich in einem Hotel gewohnt, mittlerweile versuchen beide aber aktiv, ihre Partnerschaft zu retten.

Alesha spricht im Podcast auch über frühere prägende Erlebnisse, etwa ihre Trennung von MC Harvey nach dessen Affäre, und wie ihr der Sieg bei "Strictly Come Dancing" durch eine schwere Zeit half. "Ich war so verloren... Dann gewann ich und wusste plötzlich: Alles wird gut", erzählte sie über diesen Lebensabschnitt. Auch von ihrem Kennenlernen mit Azuka berichtete sie immer wieder schwärmerisch, etwa, wie er sie nach einer Fußoperation versorgte. Schon in der Vergangenheit betonte sie, dass sie bei Azuka sie selbst sein könne – und dass gemeinsame Werte den Ausschlag für Kinder und Familie gaben. Trotz aller Schwierigkeiten und der langen Beziehung wurde ihre Ehe bislang nie offiziell bestätigt. Freunde äußern sich skeptisch, ob der Neuanfang von Dauer sein wird. Dennoch ist der Wille bei Alesha und ihrem Partner groß, insbesondere für ihre Töchter ein liebevolles Zuhause zu bewahren.

Getty Images Azuka Ononye und Alesha Dixon bei den Independent Film Awards 2022

Getty Images Alesha Dixon im Februar 2025

