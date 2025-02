Deshalb zerbrach Alesha Dixons Beziehung nach 18 Jahren

Vergangenen November schockierte Alesha Dixon (46) ihre Fans mit einer traurigen Nachricht: Nach 18 Jahren Beziehung trennte sie sich von ihrem Partner Azuka Ononye. Diesen Schritt nach fast zwei gemeinsamen Jahrzehnten zu gehen, war sicher keine leichte Entscheidung. Im Gespräch mit The Sun nannte eine ihr nahestehende Person die Beweggründe der Britain's Got Talent-Jurorin. "[Alesha] und Azuka waren fast zwei Jahrzehnte zusammen, aber ihre Beziehung hatte sich mehr zu einer Freundschaft entwickelt", verriet der Insider.

Die Musikerin und der Tänzer hatten sich 2006 kennengelernt. Anfangs sei Alesha für den heute 44-Jährigen "schwer zu haben" gewesen. Er gab aber nicht kampflos auf und eroberte letztendlich das Herz der Beauty. Bereits elf Jahre waren sie ein Paar, bevor sie 2017 still und heimlich vor den Traualtar traten. Die Musikerin hat zwei Kinder zusammen mit ihrem Ex-Partner: 2013 begrüßten sie den ersten gemeinsamen Nachwuchs namens Azura auf der Welt. Zwei Jahre nach der Hochzeit folgte die Geburt von Amaya.

Für die 46-Jährige ist es die zweite gescheiterte Ehe. Bevor sie den Profitänzer kennenlernte, war die "The Boy Does Nothing"-Interpretin mit dem britischen Rapper Harvey verheiratet. Diese Verbindung hielt aber nur knapp ein Jahr. Als sie danach auf Azuka traf, schien sie sich aber sicher zu sein, in dem Art Director den Richtigen gefunden zu haben. "[Azuka] war die erste Person, die ich getroffen habe, bei der ich wusste, dass wir Kinder zusammen haben könnten, weil unsere Werte, unsere Moral, unser Denken übereinstimmt", erinnerte sie sich schwärmend im Jahr 2020 zu Gast im "Happy Mum Podcast".

Getty Images Azuka Ononye und Alesha Dixon bei den Independent Film Awards 2022

Getty Images Azuka Ononye and Alesha Dixon in London 2021

